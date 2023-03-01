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Sahte organ nakli evrakı hazırlayan 2 kişi hastanede yakalandı

Sahte organ nakli evrakı hazırlayan 2 kişi hastanede yakalandı
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İstanbul'da organ nakli için sahte evrak hazırladığı ortaya çıkan 2 kişi, hastanede gözaltına alındı.

Böbrek nakli olması gereken Makedonya uyruklu A.R.,  Kosova uyruklu D.M. ile birlikte İstanbul’daki özel bir hastaneye başvurarak böbrek nakli ameliyatı olmak istediğini söyledi. Hastanenin etik kuruluna giren 2 kişi kuruldan geçemedi. A.R. ve D.M., bunun üzerine bir süre bekleyip tekrar aynı hastaneye başvurdu ancak bu sefer akraba olduklarını belirtti.  Hastanenin istediği evrakları da ibraz eden ikili yeniden organ nakli için randevu talep etti. Evrakları inceleyen hastane yönetimi, evrakların sahte olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine A.R. ve D.M.’yi görüşmeye çağıran kurul verilen çelişkili ifadeler üzerine durumu polise bildirdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini teyze çocukları gibi gösteren A.R. ve D.M.’nin sosyal medya üzerinden organ ticaretiyle ilgili oluşturulan bir platform üzerinden tanıştıklarını, iki kişinin gönüllü olarak bir araya geldiğini, sahte olan evrakların A.R. ve babası E.R. tarafından Makedonya’da hazırlandığını belirledi. Türkiye’de hastane işlemleri için de K.Ö.’yü aracı yapan şüpheliler hastaneye yapılan baskınla gözaltına alındı. Böbrek alıcısı A.R., böbrek vericisi D.M., A.R.’nin babası E.R. ve Türkiye’de aracılık eden K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca sınır dışı edilmeleri için de çalışma başlatıldı. 

DHA

Etiketler organ nakli hastane sahte evrak
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