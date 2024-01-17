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Sakarya'da balıkçı teknesi alabora oldu

Sakarya'da balıkçı teknesi alabora oldu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters dalga nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu. Teknedeki mürettebatında kurtarıldığı bildirildi.

Karadeniz'de midye avından dönen S.M.Ö.'e ait 14 metrelik tekne, Yeni Mahalle mevkiinde 'soluğan' denilen ters dalga nedeniyle yan yattı.

Kendi imkânlarıyla teknenin üzerine çıkan kaptan Ö. ve 4 kişilik mürettebat, etraftaki balıkçı teknelerinden yardım istedi. Diğer balıkçılar tarafından kurtarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BALIKÇILARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, midye dolu teknenin, denizle Sakarya Nehri'nin birleştiği noktadaki iskele girişinin sığ olması nedeniyle ters dalgaya yakalandığını söyledi.

Mendireğin uzatılması gerektiğini, teknelerin sürekli tehlike atlattığını ve balıkçıların can güvenliğinin bulunmadığını belirten Bıçakcı, olayda can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi.

Karasu Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz da teknedeki 5 kişinin yara almadan kurtarıldığını aktararak, bölgeye barınak ve mendireğin yapılması gerektiğini söyledi.

Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye tekne giriş çıkışlarını kısıtladı.

AA

Etiketler sakarya karadeniz dalga
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