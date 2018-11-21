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  3. 21 Kasım 2018 17:41

Sakarya'da fuhuş baskını: O daireler mühürlendi

Sakarya'da yapılan fuhuş baskınında 9 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da fuhuş baskını: O daireler mühürlendi
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ahlak Büro amirliği ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde para karşılığı fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar edilen adresleri takibe aldı. Takibe alınan adreslere eş zamanlı olarak polis ekipleri baskın yapıldı. Yapılan baskında 1 travesti, 3 yabancı uyruklu kadın ve 5 eskort olmak üzere toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Alınan karar sonrasında Kabahatler Kanununa göre şahıslara idari para cezası kesildi. Yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilirken, fuhuş yapılan apart daireler Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla 3’er ay süreyle mühürlenerek kapatıldı.

İHA

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