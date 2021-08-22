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Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler saldırı hazırlık terörist
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