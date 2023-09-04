  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.

DHA

Etiketler msb milli savunma bakanlığı suriye pkk ypg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya sevenlerini korkuttu
ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
Enflasyon sonrası Eylül 2023 kira zam oranı belli oldu
TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Sıfır otomobil satışlarında rekor! Togg, Egea'yı solladı
16 yaşındaki sevgilisini kaçırıp 2.5 ay boyunca dehşeti yaşattı
Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu
Depoları fulleyin! LPG'ye zam geliyor
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
Milli takımın yıldızı Melissa Vargas'ın hayat hikayesi gündem oldu