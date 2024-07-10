Şam yönetimi CHP'nin talebini kabul etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP lideri Özgür Özel'in Suriye ziyaretiyle ilgili talebinin Şam yönetimi tarafından kabul edildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP lideri Özgür Özel'in Suriye'yi ziyaret ederek Beşar Esad ile görüşme isteğinin Şam yönetimi tarafından kabul edildiğini açıkladı. Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Bulut "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade ederek "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Bu mesele Türkiye'nin en yakıcı sorunu, sığınmacı sorununu bizim öncelikli meselemiz" sözlerini kullanmıştı.

ZİYARET BU AY İÇİNDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de MYK sonrası yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, temmuz ayı içerisinde Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Çünkü bu sorunu Türkiye ile Suriye'nin masaya oturarak birlikte çözebileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin artık bir sığınmacı sorunu olmasın diye, her kesimin irade ortaya koyması gerekiyor. Avrupa'dan kaynak bulunması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken çabayı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." demişti.