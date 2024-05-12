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Samsun'da 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu

Samsun'da 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesinde Suriye uyruklu 3 çocuk annesi 32 yaşındaki B.S.'yi eşi Irak uyruklu Muhammed S. oturma odasında iple asılı halde buldu.

Samsun'da 5 aylık hamile 3 çocuk annesi kadın iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Muhammed S., 12 yıllık eşi Suriye uyruklu 3 çocuk annesi B.S'yi (32) evlerinin oturma odasında iple asılı halde buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 5 aylık hamile olan B.S'nin ölmüş olduğunu tespit etti. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler samsun hamile Çocuk
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