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Samsun'da tepki çeken görüntü: Üreticinin elinde kalan pırasalar boş alana atıldı

Samsun'da tepki çeken görüntü: Üreticinin elinde kalan pırasalar boş alana atıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu kenarında bulunan boş alanda tonlarca atılmış pırasa yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Durumu zabıta ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Kışlık sebze olan pırasanın sezon sonu olması ve bayram arifesi nedeniyle dışarıdan alıcı gelmemesi üzerine satılamadıkları için atılmış olabileceği öğrenildi. 

Etiketler pırasa sokak yol
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