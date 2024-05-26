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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 35 bin sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 35 bin sentetik ecza ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" yapanlara yönelik çalışma kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, F.Ç. (33) ve E.S'nin (23) ikametlerinde yaptığı aramada, 35 bin sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler samsun uyuşturucu operasyon
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