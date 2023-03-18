Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! Bakan Koca'dan kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden sonra sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'ya şebeke suyunun verilmeye başlandığını duyurdu. Koca, yapılacak yeni açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" dedi.