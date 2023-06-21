Sapanca Gölü'nde 3 yıl sonra bir ilk

Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'nde 3 yıl sonra ilk kez su seviyesi 32 metreyi aştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tüm Sakaryalıları sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. Yüce, son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası bir süredir yükseliş trendinde olan Sapanca Gölü'nde maksimum seviyenin aşıldığını açıkladı. Şehrin birçok noktasında hayatı olumsuz etkileyen yağış, iki şehirde 2 milyona yakın insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki seviyeyi 3 yıldır görülmeyen noktaya taşıyarak 32.20 metre olarak maksimum seviyeye ulaştı. Hususa ilişkin olarak Yüce, "Sakarya'mızın en büyük doğal cenneti olan Türkiye'mizin gözbebeği Sapanca Gölü için sevindiren bir gelişme yaşandı. Kış aylarında 32 metre seviyelerine kadar düşen ve tedbirlerimizi en üst düzeyde tuttuğumuz gölümüz son yağışlardan nasibini aldı. Şehrin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışlar gölde 5 santimlik bir yükselişi sağladı diyebiliriz. Gölümüz en son 3 yıl önce gördüğümüz 32.20 seviyeyi aştı. Bu seviye gölümüz için maksimum seviyedir. Ancak tasarrufa, tedbire devam etmeliyiz. Eğer bunu yaparsak yarınlarımız ferah, aydınlık olacak. Gölümüz bizim her şeyimiz" dedi.

İHA