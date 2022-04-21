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Sapık Pakistanlı için karar verildi

Sapık Pakistanlı için karar verildi

TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi. Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

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Ayrıca İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu Cüneyt R. gözaltına alındı.

sapık pakistanlının paylaşımı

Polis farklı tarihlerde Pakistan uyruklu Cüneyt R.'nin İstanbul'da deniz kenarında, metro ve caddelerde kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirledi.

 

 

Etiketler pakistanlı sınırdışı sınır dışı sapık tiktok
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