  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Saraçhane'de Ümit Özdağ'ı gören gözlerine inanamadı

Saraçhane'de Ümit Özdağ'ı gören gözlerine inanamadı

Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ardından Saraçhane’deki gösterilere katılan bir vatandaşın Zafer Partisi Ümit Özdağ'a benzerliği dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali dosya soruşturması nedeniyle 23 Mart'ta tutuklanması ardından Saraçhane'de düzenlenen eylemlere katılan bir vatandaş Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a benzerliğiyle dikkat çeken vatandaşa yorum yağdı.

O anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine Özdağ, kendisine benzetilen vatandaş hakkında bir paylaşım yaparak "Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar…" dedi.

 

Etiketler zafer partisi saraçhane Ümit Özdağ benzerlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu! Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu!
Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı