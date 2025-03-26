Saraçhane'de Ümit Özdağ'ı gören gözlerine inanamadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ardından Saraçhane’deki gösterilere katılan bir vatandaşın Zafer Partisi Ümit Özdağ'a benzerliği dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali dosya soruşturması nedeniyle 23 Mart'ta tutuklanması ardından Saraçhane'de düzenlenen eylemlere katılan bir vatandaş Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a benzerliğiyle dikkat çeken vatandaşa yorum yağdı.

O anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine Özdağ, kendisine benzetilen vatandaş hakkında bir paylaşım yaparak "Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar…" dedi.