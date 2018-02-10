Şarbon paniği ! Kesip mahalleye dağıttı...

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde bir sığıra şarbon teşhisi konulmasına rağmen hayvan sahibinin sığırı keserek etini mahalledeki vatandaşlara sattığı iddia edildi. Mahallede bir kişinin ölümü nedeniyle panik yaşayan 56 kişi Trabzon'daki hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuran 3 kişide şarbon şüphelerine rastlandığı iddia ediliyor



Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde bir sığıra şarbon teşhisi konulmasına rağmen hayvan sahibinin sığırı keserek etini mahalledeki vatandaşlara sattığı iddia edildi. Mahallede bir kişinin ölümü nedeniyle panik yaşayan 56 kişi Trabzon'daki hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Ağaçlı köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre; bir hafta önce bir sığır sahibi sığırın derisindeki lekeleri veterinere göstermesinin ardından veterinerin şarbon tanısı koyduğu ve hayvandan aldığı dokuyu incelenmesi için Ankara'ya gönderdi. Ancak sığırın sahibi olan vatandaş eve döndüğünde hayvanının telef edilmesini gönlü el vermeyerek sığırı keserek bir kısmını evine ayırdıktan sonra kalanını da mahalleliye sattı. Son bir haftada mahallede bir kişinin hayatını kaybetmesi ve olayın duyulması üzerine panik yaşayan mahalle halkı halsizlik, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Dün geceden bu yana hastaneye 56 kişi başvururken, hastanede tedavi gören 3 kişide şarbon şüphelerine rastlandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köy karantina altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Araştırma yapıldığı ve endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle bir adet büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı vatandaşlarımızda birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine, ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur."

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel de vatandaşların kontrol amaçlı hastanelere gittiğini ifade ederek, mahallede kesilen et örneklerinin ise ilgili laboratuvara gönderildiğini söyledi.

Ağaçlı Mahallesi Muhtarı Yüksel Altın ise mahallede bir karantina durumunun olmadığını belirterek, "Şu an ortada net bir şey yok, şarbon şüphesi var. Sonuçlar gelmedi. Birkaç gün önce Fatma Çakır adlı kişi vefat etti. Hastane raporlarında şarbondan öldüğü yönünde yazılmış. İneği biri kesmiş, dağıtmış, bu ineğin etinden bu kişi de yemiş. Belki de kendi ineğinin etinden yemiş, tam belli değil. Bu et yiyenleri bulduk, listeyi verdik. Çok kişi akşam hastaneye başvurdu. İnşallah ciddi bir olumsuzluk yaşanmaz" dedi.