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  3. 29 Kasım 2018 13:14

Saros'da fırtına: Çok sayıda tekne battı !

Çanakkale Saros Körfezi açıklarında yaşanan fırtına nedeniyle limanda bulunan birçok büyük ve küçük çaplı tekne suya gömüldü.

Saros'da fırtına: Çok sayıda tekne battı !
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Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından beklenen fırtına Ege ve Marmara'da etkili oluyor. İHA'nın geçtiği habere göre, Saros açıklarında yaşanan fırtına nedeniyle limanda bulunan birçok büyük ve küçük çaplı tekne suya gömüldü.

İSTANBUL'DA BALIKÇILAR ALARMDA

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına balıkçıları alarma geçirdi. Arnavutköy Karaburun’da olumsuz hava koşullarından teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar seferber oldu.

İstanbul’un Karadeniz kıyılarına açılan güzergâhında bulunan Karaburun’da olumsuz hava şartları hayatı etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Karaburun sahilinde bulunan balıkçılar şiddetli rüzgardan teknelerini kurtarmak için adeta seferber oldu. Limanda bulunan dalgakıranın iç kısmında bulunan balıkçı barınağında bekletilen kayık ve tekneler rüzgarın etkisinden korunmak için çekilmeye başlandı. Limana getirilen traktör yardımıyla römorka yüklenen kayıklar denizden çıkartılarak hangara kaldırıldı. Bazı balıkçı tekneleri ise birbirine bağlanarak olumsuz hava koşullarından korunmaya çalışıldı.

Barınaktan teknesini hangara çeken bir balıkçı, “Maalesef tekneyi zor kurtardık, hava şartları çok fena herkese teknelerini denizden çekmesini öneriyorum. Hava esmeye başlayınca teknenin başından ayrılamıyoruz tekneler batmasın diye. Limanın da kötü şartlarından dolayı bunu her seferinde yaşıyoruz“ dedi. 


 

fırtına , soros
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