Şaşkına çeviren görüntü: Boşanmayı böyle kutladı

İstanbul'da eşinden boşanan bir vatandaş, arabasını süsleyerek caddelerde tur attı. Bununla da yetinmeyen şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kenarına gelerek arkadaşlarıyla halay çekerek kutlama yaptı.

İstanbul’da yaşayan şahıs, eşinden boşandıktan sonra aracını gelin arabası gibi süsletip İstanbul turuna çıktı. Müzik eşliğinde İstanbul caddelerinde gece gündüz demeden tur atan şahıs, kutlama yaptığı o anları da kayda aldı.

Süslediği otomobiline, "No manita, no dırdır, geziyorum fıldır fıldır” yazdıran şahıs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra aracı kenara çekti. Burada arkadaşıyla karşılıklı göbek atan ve halay çeken şahıs, boşandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.