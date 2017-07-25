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  3. 25 Temmuz 2017 15:11

Savcılıktan Kılıçdaroğlu'na jet yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet gazetesi davasına bakan savcının FETÖ'den yargılandığı iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt geldi.

Savcılıktan Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhuriyet gazetesi iddianamesini hazırlayan savcı da FETÖ'den yargılanan bir savcı” şeklindeki açıklaması üzerine açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bugün itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenen bir siyasi partinin grup toplantısında, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PKK / DHKP-C terör örgütlerine yardım suçundan yargılanması devam eden bir kısım Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkındaki iddianamenin FETÖ üyeliğinden yargılanmakta olan bir Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlendiğine yönelik beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlenmiş olup, adı geçenler hakkında ne Cumhuriyet Başsavcılığımızca ne de HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yürütülmekte olan hiçbir soruşturma ve inceleme bulunmamaktadır."

 "O SAVCI" SORUŞTURMAYI BAŞLATAN GÖZALTILARI YAPAN İSİMDİ

Söz konusu FETÖ'den yargılanan savcı Murat İnam, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik operasyonu ve gözaltıları yaptıktan sonra bu dosyadan alınmış, iddianame ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlenmişti. Savcı Murat İnam'ın, Yargıtay'da görülen Selam Tevhid davasında FETÖ üyeliği suçundan tutuksuz yargılanması devam ediyor. 

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kemal kılıçdaroğlu , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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