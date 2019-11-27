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  3. 27 Kasım 2019 23:37

Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! 7 milyon TL bir kişiye çıktı...

Sayısal Loto oyunun 1274. oyunun sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada 7 milyon 478 bin 537 liralık ikramiyenin bir kişiye çıktığı belirtildi.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! 7 milyon TL bir kişiye çıktı...
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Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 17, 19, 23, 35 ve 40 olarak belirlendi. 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 166 kişi 4 bin 27'şer lira kuruş, 4 bilen 6 bin 872 kişi 73'er lira ve 3 bilen 114 bin 897 kişi ise 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı belirtildi. 

AA

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