Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu

Sayısal Loto'nun 27 Nisan tarihli 1213'ncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu

Sayısal Loto'nun 1213'ncü çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar 3, 7, 11, 21, 34, 44 oldu

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 27 Nisan tarihli çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 413 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 97 kişi 56 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 131 bin 700 kişi 9 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Şişli ilçesinde yatırıldığı belirtildi.