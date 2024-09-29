Sayıştay tek tek raporladı: Üniversitelerde yolsuzluk skandalı!

Sayıştay raporları, üniversitelerdeki yolsuzlukları ortaya çıkararak bazı rektör yardımcılarının kaçak çalıştığını ve Batman Üniversitesi'nin Erasmus fonlarıyla lüks koltuk takımı aldığını, Gazi Üniversitesi'nde ise 105 ihalenin 100'üne tek firmanın davet edildiğini gösterdi. İşte Sayıştay Raporu'ndaki detaylar...

Sayıştay’ın 2023 raporları, üniversitelerdeki usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Raporlar incelendiğinde ise akıllara durgunluk veren detaylara ulaşıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 21 üniversitede usulsüzlük tespit edildi. Raporlara göre erasmus fonlarıyla mobilya alan da var, fazladan rektör yardımcısı görevlendiren de...

İşte çok konuşulacak raporda yer alan detaylar;

Anadolu Üni: Açık öğretim faaliyetleri kapsamındaki gelirlerden YÖK payı eksik gönderilmiş. Sosyal tesislerdeki elektrik, su ve doğalgaz giderleri bütçeden karşılanmış. Envanterdeki taşıtlar ile muhasabe arasında uyumsuzluk var.

Batman Üni: Erasmus fonlarıyla uygun olmayan harcama yapılmış. Özel bütçeden alınması gereken mobilya ve tefrişat giderleri fondan kesilmiş. Ofis için koltuk alınması öğrenci hareketliliğine katkı sağlamıyor.

Bitlis Eren Üni: Kullanılma imkânını yitirdiğine karar verilen maddi duran varlıklar elden çıkarılırken hatalı muhasebe yapılmış.

Bolu Abant Üni: Orman Bakanlığınca üniversiteye tahsisli olan yerler doğrudan protokol yapılarak kiraya verilmiş.

Dicle Üniversitesi: İhalelerde yaklaşık maliyet üzerindeki teklifler değerlendirilmeden direkt üstü çizilmiş.

Dokuz Eylül Üni: Bilimsel araştırma için satın alınanlar, proje sonunda proje yürütücüsünün adına kaydedilmiş.

Ege Üni: Kiraya verilen taşınmazlardaki süre sona ermesine rağmen aynı kişilere verilmiş, ihale yapılmamış.

Erciyes Üni: Öğrenci İşleri Dekanlığı ve Araştırma Dekanlığı kurulmuş. İki yere de dekan görevlendirilmesi yapılmış. Sadece fakültelere dekan atanır. Bu adım mevzuata aykırılık teşkil etmekte.