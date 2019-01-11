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  3. 11 Ocak 2019 22:10

Seçim için çok önemli uyarı ! Oy kullanamayabilirsinz

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçim öncesi vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Seçim için çok önemli uyarı ! Oy kullanamayabilirsinz
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde 'yerleşim yeri adres kaydı' olmayan 363 bin 555 vatandaşın olduğunun tespit edildiğini ve bu vatandaşların oy kullanmada sorun yaşayabileceğini açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen yerleşim yeri adresleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce merkezi veri tabanında tutulmaktadır. Bu veriler, seçmen askı listelerinin oluşturulması, okul kaydı, tebligatların gönderimi gibi pek çok kamu hizmetinin yürütülebilmesi için kanunlar dâhilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulmaktadır. Merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde 'yerleşim yeri adres kaydı' olmayan 363 bin 555 vatandaşımızın olduğu tespit edilmiş, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın oy kullanma noktasında sorun yaşayabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

"SMS YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR"

Açıklamada, "Bu itibarla gerek seçimlerde, gerekse diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185 bin 690 vatandaşımıza ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek adres bildiriminde bulunmaları yönünde kurumumuz tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır.

Vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu çalışacaktır" ifadelerine yer verildi.

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