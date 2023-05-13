Seçime 1 kala Twitter'da ''erişim engeli'' yağdı

Kritik 14 Mayıs seçimleri için artık 24 saatten az bir süre kala Twitter'da Türkiye'deki bazı içeriklere peş peşe erişim engeli getirildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi: Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir. — Twitter Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 13, 2023