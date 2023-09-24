  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker hastaneye kaldırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in geçtiğimiz hafta  hastaneye kaldırıldığı ve acilen ameliyat edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Basında, Sayın Sedat Peker’in sağlık durumuna ilişkin kimi haberler yer aldı. Kendisi geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Etiketler sedat peker hastaneye kaldırıldı hastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın ''cosplayer'' fenomeni milletvekili oluyor
Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ''Kıdem tazminatı çalışması yok''
Uzman isimden Eris varyantı için aşı uyarısı
Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor!
Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı: CHP'de İstanbul'da değişimcilerden aday
İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu
Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı
TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi
Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var