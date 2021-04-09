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Sedat Peker operasyonunda Interpol devrede!

Sedat Peker ve liderliği yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda Interpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği, bu ülkede gizlenmek için sahte kimlik, pasaport edinmeye çalıştığı kaydedildi.

Sedat Peker ve liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekipleri teknik takiple bağlantılı kişileri belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nde adresleri tespit edildi.

Emniyetin titiz çalışmasıyla operasyon için harekete geçildi. Peker'in yakalanması için de Interpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği, bu ülkede gizlenmek için sahte kimlik, pasaport edinmeye çalıştığı kaydedildi. Bu aşamadan sonra Peker'le bağlantıları belirlenen isimlere yönelik gözaltı kararları çıkartılarak operasyon başlatıldı.

Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı.

Sedat Peker'in avukatından açıklamaSedat Peker'in avukatından açıklamaGüncel
Emniyet'ten büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var!Emniyet'ten büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var!3. Sayfa

 

Etiketler sedat peker interpol
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