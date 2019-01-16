Sedat Peker'den ÖSO'ya kamuflaj ve teknolojik ekipman desteği

Suriye'deki iç savaş yıllardır devam ediyor. Bölgedeki insanlar zalim Esad rejimi ve terör örgütü PYD'ye karşı amansız bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu mücadelede en büyük görevi şüphesiz Özgür Suriye Ordusu'na bağlı mücahitler üstleniyor. ÖSO ve bölge halkının yıllardır süre gelen iç savaşta en büyük destekçisi ise hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti oluyor.

Hemen her mevsim bölgedeki insanlara ve Özgür Suriye Ordusu'na yardımlarda bulunan isimlerden biri de ünlü iş adamı Sedat Peker. Daha önce onbinlerce kamuflaj, bot, battaniye, telsiz sistemi, drone, teknolojik ekipman, arazi aracı gibi malzemelerin bulunduğu yüzlerce tırdan oluşan yardım konvoyları gönderen Peker, olası Münbiç operasyonu öncesi Özgür Suriye Ordusu'nu yine unutmadı!

Münbiç Operasyonu Öncesi Kritik Yardım

PYD Terör Örgütü'nün kontrolü altında olan Münbiç'e ÖSO birliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyonu gündemdeyken Peker'in bu kritik hamlesi ve desteği oldukça dikkat çekti.