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Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den açıklama

Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den açıklama

Sedat Peker'in "Defne Hanım" açıklaması sonrası Twitter'da gündem olan Defne Samyeli Sedat Peker'e seslendi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Defne Hanım" açıklaması sonrası Twitter'da tt olan Defne Samyeli bir açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medyada başlatılan "Tecavüzcü Pislik" etiketiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü. Peker, sosyal medya hesabından peş peşe zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş, "Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!" ifadelerini kullanmıştı.

Peker'in bu paylaşımlarının ardından Twitter'da "defne" hashtag'i bir anda trendtopic listesine girince Türkiye'nin eski güzellik kraliçesi, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli kendisini işaret edenler üzerine bir açıklama yaptı.

Samyeli'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:


 

 

Etiketler defne samyeli sedat peker tweet açıklama recep tayyip erdoğan twitter
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