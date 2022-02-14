Sedef Kabaş hakkında tahliye talebi
Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Kabaş hakkında tahliye talebinde bulundu.
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, tahliye talebinde bulunduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:
''Sedef Kabaş hakkında açılan dava İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?''
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol