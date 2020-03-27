Şehirlerarası ulaşım kısıtlaması bireysel araçları kapsayacak mı ?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlı olacağını açıklamasıyla birlikte "bireysel araçlarla seyahati" de kapsıyor mu sorusu akıllara geldi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Ankara'daki 3 farklı kaynaktan teyit ettiği bilgileri paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’daki 3 farklı kaynaktan teyit edilmiş bilgiyi paylaşıyorum: Şehirlerarası seyahat yasağı -ŞU AN İÇİN- sadece toplu taşıma araçlarıyla ulaşımı kapsıyor. Kişisel araçlarla bireysel ulaşımı -ŞİMDİLİK- kapsamıyor."

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