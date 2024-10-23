Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu

İstanbul'da 2016 yılında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği ve 47 46 canımızı yitirdiğimiz bombalı saldırıda şehit olan polis memurunun babası "biz bu kadar canı Meclis'e gelsin diye mi verdik" diyerek bebek katili Öcalan'ı TBMM'ye davet eden MHP lideri Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Dalgılıç’ın babası Şaban Dalgılıç, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye çağıran MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Ece İçmez'in haberine göre oğlunun şehit düşmesi sonrası borçlarını ödemek için evini satarak konteynerde yaşayan Dalgılıç, “Kırk yıl süren çatışmayı bu kadar canı, Meclis’e gelsin diye mi verdik?” diye sordu.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

PKK'nın Beşiktaş'taki kanlı saldırısı

10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı saat 20.45 sıralarında bitti. Taraftarlar saat 22.10 sıralarında stadyumdan dağılırken, arka kısımdaki "eski Beleştepe" olarak tabir edilen noktada yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlamaya çalışan çevik kuvvet polislerinin beklediği yerde, saat 22.29 sıralarında bir patlama yaşandı.

Yolda seyir halindeki bomba yüklü otomobilin patlaması sonucu, grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişi şehit oldu, 208 polis memuru ile 35 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK, internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırıyı sahiplendi.

Terör saldırısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgüte üye olma", "terör örgütü propagandası yapmak", "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme", "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye yardım etme", "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarına ilişkin 27 sanık hakkında dava açıldı.

Davaya bakan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi Mayıs 2019'da kararını açıkladı.

Mahkeme 18 sanığa hapis cezası verdi

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Sanıklar ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar verme" ve "mala zarar verme" suçlarından da toplamda 4 bin 890'ar yıl hapse çarptırıldı.

Mahkeme, 10 sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırırken, bu sanıkları ayrıca "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme", "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıl ila 3 bin 380 yıl arasında hapse mahkum etti.

Mahkeme, 4 sanığa ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Bu davada yargılanan 8 sanıkla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi kararı alarak dosyalarını ayıran mahkeme, firari sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmetti.

İstinaf, kararları hukuka uygun buldu

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararı üzerindeki incelemesini 2020'de tamamladı.

Daire kararında, sanıklar hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet ile diğer hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Kararda, 4 sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan ve bu 4 kişinin de aralarında olduğu 9 sanığa da "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme" suçlarından verilen beraat kararlarıyla ilgili istinaf başvuruları ise reddedildi.

Dairenin kararının ardından dava dosyası, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay'ın dosyası üzerindeki incelemesi devam ediyor.

Şehit polis yönünden dava devam ediyor

Yaralı polislerden birinin de tedavi gördüğü süreçte sonradan ölmesiyle saldırıda ölen şehit sayısı 47'ye yükseldi. Şehit olan polis memuru Muammer Ateş'e yönelik saldırıyla ilgili savcılıkça iddianame hazırlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında, şehit Ateş'in ölümüyle ilgili sanıkların yargılanması da sürüyor.

Firari sanık 7 yıl sonra yakalandı

Mahkemenin dosyasını ayırma kararı verdiği firari sanık Aydın Ekinci de şubatta yakalandı. Sanık hakkında saldırıdan 7 yıl sonra iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanığın hücre yapılanması sorumlusu ve Beşiktaş saldırısının planlayıcılarından sanık Mehmet Emin Töre ile Bahçelievler'deki bir hücre evinde kaldığına yer verildi.

Sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım", 40 kez "kişinin yerine getirdiği kamu görevlisi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım", 209 kez "kişinin yerine getirdiği kamu görevlisi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım", "zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait mala zarar vermeye yardım", "zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermeye yardım" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından da toplamda 2 bin 551 yıl 6 aydan 5 bin 117 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Ekici hakkındaki yargılama İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.