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Sel bitti, aşırı sıcaklar başladı: Dışarı çıkmayın

Sel bitti, aşırı sıcaklar başladı: Dışarı çıkmayın
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Zonguldak'ta sel afetinin izleri silinirken İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar ile vatandaşların günün en sıcak saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması istendi.

Metrekareye 201 kilogram yağış düşen Zonguldak'ta sel felaketinin ardından şimdi de aşırı sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 32 dereceye yaklaştığı Zonguldak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak kararlar aldı. Ülke genelinde meydana gelen hava sıcaklıkları ve nemdeki artışın, gerekli önlemler alınmadığı takdirde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edildi.

Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler."

Etiketler sıcak tatil sıcaklar
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