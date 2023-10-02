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Sel, dolu, heyelan... Meteoroloji'den 11 il için uyarı

Sel, dolu, heyelan... Meteoroloji'den 11 il için uyarı
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Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

Etiketler meteoroloji sel uyarısı kuvvetli yağış doğu güneydoğu
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