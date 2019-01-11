Selçuk Bayraktar: Birilerinin ihaneti 4 sene geciktirdi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İHA'ların yapılış aşamasında meydana gelen olayların perde arkasına dair gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Bayraktar, Türkiye'nin dışa bağımlı olmasını isteyen gruplara dikkat çekerek, devlet içerisindeki ihanet şebekesi mensupları tarafından İHA'ların üretilmemesi için kendilerine yapılan yasakları ve zorlukları anlattı. İşte Selçuk Bayraktar'ın paylaşımları;

"O DÖNEMDE DÜNYADA HİÇBİR İHA'DA YOKTU"

#SeyirDefteri 2009 Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu.O gün tümüyle milli yazılım ve tasarımla havacılık tarihimizin ilkleri yapılır. Uçuşun tüm aşamaları (taksi, kalkış, seyir ve iniş) otomatik bir şekilde başarıyla icra edilir. Bu kabiliyet o dönemde dünyada hiçbir ihada yoktur.

"YERLİ İHALARI ENGELLEMEK İÇİN UÇUŞLARI YASAKLADILAR"

O dönemde ülkemizde israil'den kiralanan ihalar kullanılmaktadır. Denemeler için aylarca pist bulunamamıştır. Kısa süre sonra bazı askeri yetkilileri (muhtemelen birilerinin maşasını) bu gelişme rahatsız eder ve ilk işi pistteki pürüzleri bahane ederek uçuşları yasaklamak olur.

"BİRİLERİ İYİCE RAHATSIZ OLDU"

Aylar sonra yeniden pist bulunur ve uçuş izinleri çıkar. Sonraki denemelerde havacılık tarihimizin milli bir hava aracıyla yapılan rekorları dahi kırılır (irtifa, havada kalış). 8 saatlik uçuş sonunda gece şartlarında başarıyla yapılan otomatik iniş birilerini iyice rahatsız eder..

"HALUK BAYRAKTAR'I TUTUKLAMAYA DAHİ KALKTILAR"

Denemeleri belgelemek için gönderilen askeri heyetten birileri gecenin karanlığında büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelmeye çalışır, tartışmalar çıkarır ve Genel Müdürümüz @haluk Bayraktar'ı tutuklatmaya dahi kalkarlar..

"BİRİLERİNİN İHANETİ BAYRAKTAR'I 4 SENE GECİKTİRDİ"

Bütün bu entrikalar Bayraktar TB2'nin envantere girmesini 4 sene geciktirir. Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir.