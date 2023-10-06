Selçuk Bayraktar: ''Kuş ölür, sen uçuşu hatırla''

Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonda ABD tarafından düşürülen SİHA'yla ilgili Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bayraktar, ''Kuş ölür, sen uçuşu hatırla...'' ifadelerini kullandı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vuran silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD F-16'sı tarafından düşürülmesine ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KUŞ ÖLÜR, SEN UÇUŞU HATIRLA"

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İran sanatının en bilinen sanatçılarının başında Furuh Ferruhzad'ın şiirinden alıntı yaparak "Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..." ifadelerini kullandı.

"Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..." — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 6, 2023

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vuran Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) ABD'ye ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürülmüştü.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulunmuştu. Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır." ifadesini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ: SURİYE'DEKİ OPERASYONUN İCRASINI ETKİLEMEDİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele operasyonu sırasında bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) kaybedilmesiyle ilgili, "Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir." açıklamasını yaptı.