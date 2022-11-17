Selçuk Geçer: ''Dolar değil, dolar endeksi düşecek''

Kendine has üslubuyla AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını en çok eleştiren isimlerin başında gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer "dolar endeksi düşecek" analizini takipçileri "Selçuk Geçer dolar düşecek dedi" diye yorumlayınca ortalık karıştı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kişisel Youtube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dolar sahibi olanlara seslendi.



Doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını belirten ünlü ekonomist ABD'de enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti.



Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin atağa geçeceğini belirterek, ''Dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki ABD'deki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şerh olarak kenarı koyuyorum'' dedi.



DOLAR ENDEKSİ NASIL YÜKSELİR?

Dolar endeksin enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi:

ABD'de aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani yüzde 8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse -ki düşük bir ihtimal- o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz.



YIL SONU İÇİN...

Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, kasım ve aralık ayında dolar kurunun 20 TL üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi.