Günümüzde faaliyet gösteren işletmelerin yarısından fazlası Türkçe karşılığı arama motoru optimizasyonu olan search engine optimization (SEO) hizmetlerine yatırım yapmaktadır.

Dolayısıyla neredeyse her işletme, kurumsal SEO hizmeti almak ya da SEO hizmeti almadan önce kendi kurumu içerisinde SEO çalışmalarına başlamayı planlar hale gelmiştir. Markanız/işletmeniz için SEO hizmetleri düşünmeden önce şu iki soruyu yanıtlamak çok önemlidir;

SEO hizmetleri nelerdir?

SEO hizmeti neleri içermelidir?

Hali hazırda SEO çalışmaları sürdürüyor ve beklediğiniz sonuçları alamıyor olabilirsiniz. O halde bir yerde bir terslik olduğunu sizde fark etmişsinizdir. SEO, oldukça kapsamlı ve bulunulan sektörün dinamiklerine göre değişkenlik gösteren bir konudur. Bir başkasından duyduğunuz yöntem sizin SEO stratejinizde beklenilen sonucu veremeyebilir. Dolayısıyla SEO konusunda doğru bilgiye ulaşabileceğiniz kaynaklardan bilgi edinmeli hatta bazı temel eğitimler almalısınız. Ancak SEO stratejinizi maksimum verim alacak şekilde ilerletmek ve bu süreçte siz de en doğru bilgiyi alarak donanımlı hale gelmek istiyorsanız bir SEO Hizmeti almak doğru bir karar olacaktır.

SEO Hizmeti Nedir?

SEO hizmeti, web sitelerinin görünürlüğünü ve nihai sonuçta organik trafiğini artırmayı amaçlayan arama motoru optimizasyonu hizmetleridir. Bu şekilde sağlanan kurumsal SEO hizmeti, alanında uzman ajanslar ya da serbest çalışan kişiler tarafından verilmektedir. Google gibi arama motorları, bir web sitesinin arama motorundaki sıralamasını veya konumunu belirlemek için 200’den fazla unsuru değerlendirdiğinden SEO’da başarılı olmanın uzmanlık gerektirdiğini söylemek doğru olacaktır. Dolayısıyla kurumsal SEO hizmeti işletmeniz için kritik önem taşır.

Ucuz SEO Hizmeti Almadan Önce Düşünmeniz Gerekenler

SEO hizmetinin maliyeti, işletmenizin ihtiyaçlarına ve SEO uzmanlarının ne kadar deneyime sahip olduğuna bağlıdır. Serbest çalışanlar genellikle daha az ücret alırlar, ancak onları kişisel olarak tanımadığınız veya yeterli referans alamadığınız için beklediğiniz kaliteyi alamayabilirsiniz.

Çok uygun bir fiyata maksimum kalitede kurumsal SEO hizmeti alabileceğinizi söylemek isterdik. Ancak maalesef ki bu mümkün değildir. Çok ucuza SEO yani arama motoru optimizasyonu hizmeti alabilmek söz konusu bile olamaz. SEO sürekli olarak devam eden bir süreç olmasıyla birlikte fazlasıyla emek, gözlem ve sürekli olarak iyileştirme gerektiren bir servistir. Bu sebeple ucuz SEO hizmetleri almak yerine söz konusu cüzi miktarın cebinizde kalmasının daha yararlı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Web sitesi trafiğinin %93’ü arama motorlarında gerçekleşmektedir. Web sitenizin bulunmasını istiyorsanız büyük arama motorlarında indekslenmeniz ve üst sıralarda yer almanız gerekmektedir. Google ve genel olarak diğer arama motorlarının işleyişi hakkında bazı önemli unsular vardır. Bu unsurlar, neden ucuz SEO hizmetleri almamanız, alsanız da ne kadar verim sağlayabileceğinizi düşünmeniz için faydalı olacaktır.

Arama yapanların %75’i arama motoru sonuç sayfalarının (SERP’ler) ilk sayfasını geçmiyor.

Google’dan günde 5.8 milyardan fazla arama yapılmaktadır.

Ortalama arama sonuçlarındaki 1. konumun tıklama oranı %19 oranlarında seyrederken 2. konumun tıklama oranı %10.57’dir.

"Yakınımdaki" sorgularının %50'si mağaza ziyaretiyle sonuçlanır.

Mobil Google aramalarının yaklaşık %33'ü konumla ilgilidir.

Ürün aramalarının %46'sı Google'da başlıyor.

Google, %92 pazar payı ile baskın arama motorudur.

Ucuz bir arama motoru optimizasyonu hizmeti, milyarlarca arama yapılan bir platformda sizi ne kadar görünür kılabilir? Böyle bir yoğunluğun içerisinde doğru aramaların karşısına nasıl çıkabilirsiniz? Takdir edersiniz ki bunlar çok kolay şekilde olacak, emek ve bütçe harcamadan sonuç alınabilecek şeyler değildir. Bu sebeple daima kaliteli bir kurumsal SEO hizmetine yönelmeniz son derece faydalı olacaktır.

Wordpress SEO Hizmeti ve Diğer Altyapılarda Gerçekleşen Optimizasyonlar

Wordpress SEO Denetimi ve Analizi: Yerleşik bir Wordpress web siteniz varsa sıralamanızı ve görünürlüğünüzü artırmak için hangi geliştirmelerin ve eklemelerin yapılması gerektiğini belirlemek için ayrıntılı bir SEO denetimi yapılır. Mevcut anahtar kelime konumlarına ve kısa süre içerisinde etkili bir sıralamayı elde etmeyi nasıl sağlanacağına ulaşmanız için ayrıntılı bir analiz elde edebilirsiniz.

Özel Bir SEO Stratejisi Geliştirme: Web sitesi analizinden sonra özel bir Wordpress SEO stratejisi geliştirebilirsiniz. Bu strateji, hedeflerinize odaklanarak sektörünüze ve rekabet ortamına ve mevcut pozisyonlarınıza bağlı olacaktır.

Aylık Teknik Güncellemeler ve Yerinde Optimizasyon: Tam bir şirket içi Wordpress geliştirici ekibiyle sıralamaları iyileştirecek teknik güncellemeler kolaylıkla yapılabilir. Başlık etiketleri, alt etiketler gibi temel unsurlardan dahili bağlantı yapısını iyileştirmeye, SSL sertifikası oluşturmaya ve ihtiyaca göre özel programlama yapmaya kadar tüm optimizasyon çalışmalarını gerçekleştirilebilir.

Devamlı Olarak İçerik İyileştirme: Düzenli olarak yeni içerik oluşturmak ve mevcut içerikleri güncellemek bir Wordpress SEO hizmetinin en önemli unsurudur. Bu bağlamda SEO ekibi, yeni anahtar kelimeler için sıralama yapmak ve mevcut anahtar kelimeler için sıralamaları iyileştirmek için bir içerik takvimi oluşturur. Arama motorlarında bir otorite sahibi bir web sitesi olmak önemlidir. Ayrıca iyi düşünülmüş, iyi geliştirilmiş bir içerik kampanyası, otorite konumunuzu belirlemenize yardımcı olacaktır. Buna ek olarak sitenize geri harici bağlantılar (backlinkler) oluşturmak için sektör lideri bloglarda yayınlanabilecek içerik oluşturulması da söz konusudur.

Wordpress SEO Hizmetinin Uzmanlaştığı Alanlar

Wordpress hız optimizasyonu

SEO eklentilerinin kurulumu

İçerik geliştirme stratejisi

Link profil analizi

Google Analytics yapılandırılması

URL Optimizasyonu

XML site haritası yönetimi

Ayrıntılı SEO raporlaması

Aylık inceleme ve strateji analizleri ve daha fazlası

Diğer Altyapılarda Gerçekleşen Optimizasyonlar

Elbette yüzlerce CMS (content management system) platformu vardır. Nispeten popüler olanları sıralamak gerekirse;

Drupal

Joomla

Magento

modX

Squarespace

Wix

Weebly

Bu altyapılarda da Wordpress SEO hizmetine benzer optimizasyonlar elbette gerçekleşmektedir. Ancak tek bir altyapı çatısı altında Wordpress SEO hizmeti kadar kapsamlı optimizasyon sağlayabilmeniz mümkün değildir. Diğer altyapıların birinde olan özellik bir diğerinde olmayabiliyor ya da aynı uzmanlıkta olmayabiliyor. Örneğin; Drupal özelleştirme konusunda uzmanlaşmışken bir başka platform içerik geliştirme konusunda uzmanlaşmış olabilmektedir. Dolayısıyla bu altyapılardan ihtiyacınıza en uygun olanı seçmeniz doğru olacaktır. Bir başka seçenek olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde Wordpress altyapısını tercih edebilir ve Wordpress SEO Hizmeti alarak profesyonel bir şekilde sürecinizi uzman bir ekiple yönetebilirsiniz.

Kurumsal SEO Hizmeti Nasıl Olmalı?

Arama motorlarında yapılan aramalar işletmelere mükemmel bir fırsat sunar. Bir arama motoruyla başlayan çevrimiçi deneyimlerin %90’ından fazlası rekabetçi arama sonuçlarında en üst sıralarda yer almanızı ve potansiyel tüketicileriniz ile bağlantı kurmanızı sağlar. Ancak bu noktada önemli olan arama ortamına hakim olmaktır. Kurumsal SEO hizmeti, markanızın arama sonuçlarında en üst düzeye çıkmasına profesyonel bir destektir. Kurumsal SEO hizmeti; arama sonuçlarınızı iyileştirici, hedef kitlenize ulaşmanızı sağlayan, satışlarınızı artıran bir süreci içermelidir. Kurumsal bir SEO hizmeti alırken Wordpress SEO hizmeti gibi alanında uzman bir altyapı ile çalışan bir ekiple partner olmayı tercih etmeniz faydalı olacaktır. Kurumsal SEO hizmeti kapsamında;