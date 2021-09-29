Sergen Yalçın'dan soyunma odasında konuştu: Üzgün olmaya gerek yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının ardından soyunma odasında futbolcularla konuştu.

Beşiktaş'ın sakatlıklar nedeniyle çok eksik olarak geldiği Ajax deplasmanında ortaya koyduğu direnç Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı memnun etti.

"ÜZGÜN OLMAYA GEREK YOK"

2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolculara seslenen Yalçın, bütün futbolculara teşekkür etti. Yalçın'ın "Verilen mücadeleyi beğendim. Bugün kaybettiğimiz için üzgün olmaya gerek yok" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Domongaj Vida, Wellinton, Kevin N'koudu, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Mirale Pjanic, Cyle Larin, Alex Teixeira, Atiba Hutchinson sakatlıkları, Montaro ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Güven Yalçın da Avrupa listesine yazılmadığı için Ajax karşısında forma giyemedi.