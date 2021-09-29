  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sergen Yalçın'dan soyunma odasında konuştu: Üzgün olmaya gerek yok

Sergen Yalçın'dan soyunma odasında konuştu: Üzgün olmaya gerek yok

Sergen Yalçın'dan soyunma odasında konuştu: Üzgün olmaya gerek yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının ardından soyunma odasında futbolcularla konuştu.

Beşiktaş'ın sakatlıklar nedeniyle çok eksik olarak geldiği Ajax deplasmanında ortaya koyduğu direnç Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı memnun etti.

"ÜZGÜN OLMAYA GEREK YOK"
2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolculara seslenen Yalçın, bütün futbolculara teşekkür etti. Yalçın'ın "Verilen mücadeleyi beğendim. Bugün kaybettiğimiz için üzgün olmaya gerek yok" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Domongaj Vida, Wellinton, Kevin N'koudu, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Mirale Pjanic, Cyle Larin, Alex Teixeira, Atiba Hutchinson sakatlıkları, Montaro ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Güven Yalçın da Avrupa listesine yazılmadığı için Ajax karşısında forma giyemedi.

Etiketler SERGEN YALÇIN oda söz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oxford Üniversitesi açıkladı: Korona geçirenlerin yüzde 57'si aynı durumdan şikayetçi!
Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi
Dolar/TL'den yeni rekor! Piyasalar resmen alev aldı
Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Oylar eşitlendi!
Müge Anlı’da Şen kardeşler cinayetinde şok iddia
PKK elebaşısından itiraf: ''Biden bize söz verdi''
13 yaşındaki kızı kaçıramayınca aileye dehşeti yaşattılar
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
Atandığı ülkeye gidemeyen büyükelçi kendini doğaya attı
Nagehan Alçı, ''tam yetkisiz'' ve ''tam güçsüz'' Cumhurbaşkanı istedi