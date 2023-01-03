Sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadının evli olduğu ortaya çıktı
Kocaeli'de 17 yaşındaki genç kız, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karıştı.
Kocaeli'nin Bekirdere Mahallesi'ndeki Sefa Uzun Türk Parkı'nda 30 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, Ş.Y. (25) ile eski sevgilisi D.K. (17) parkta konuştuğu sırada, yanlarına genç kızın sevgilisi Y.A. (20) gelmiş ve taraflar arasında kavga çıkmıştı. Eski erkek arkadaşı Ş.Y.'nin, sevgilisi Y.A.'yı dövdüğünü gören D.K. isimli genç kız öfkelenerek, Ş.Y.'yi bıçaklamıştı. Y.A.'nin arkadaşı Ş.K.'da (23) tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açmıştı. Yaralanan Ş.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
YAKALANDILAR
Polis ekipleri, Ş.Y.'nin yaralanmasına ilişkin D.K. (17), Y.A. (20), Ş.K. (23) ve şahısların arkadaşı C.S.'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Eski sevgilisini bıçaklayan D.K. isimli genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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