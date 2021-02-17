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  3. 17 Şubat 2021 18:38

Şeyma Subaşı'dan direk dansı paylaşımı olay oldu!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anları paylaşınca olanlar oldu.

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Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bir dönem Acun Ilıcalı ile evli olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sık sık gündeme geliyor.

Subaşı, son olarak direk dansı yaptığı görüntülerini yayınladı.

DİREK DANSI YAPTI
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

 Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaşan Subaşı, bu sefer de direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı. Subaşı'nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

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