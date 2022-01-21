Sezen Aksu'yu hedef alan Cübbeli Ahmet, Hz. Havva için bakın neler demiş

Yıllar önce seslendirdiği "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının sözleri nedeniyle linç edilen Sezen Aksu'ya sosyal medyadan tepki gösteren, Cübbeli Ahmet'in daha önceki bir vaazında Hz. Havva ile sarfettiği sözler sosyal medyayı karıştırdı.

Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu’nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkı Türkiye’de gündem oldu. Şarkıda geçen, “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri üzerinden başlayan tartışma tüm hızıyla devam ederken, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de sosyal medya hesabından Sezen Aksu'yu hedef alarak, "Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir." demişti.

Ancak Sezen Aksu'yu bu denli sert ifadelerle eleştiren Cübbeli Ahmet'in daha önce verdiği bir vaazda Hz. Havva için dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Cübbeli’nin “Havva anamız kocasına hıyanet etmiş oldu, evvelce o davrandı yemeğe. Bu yüzden Efendimiz, ‘Havva kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti’ buyurdu.” sözlerini sarf ettiği görüldü.

CÜBBELİ AHMET'İN SEZEN AKSU'YU HEDEF ALAN PAYLAŞIMLARI

"ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK’ ŞARKI SÖZLERİ

"Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"