Sezen Aksu'yu hedef alan Cübbeli Ahmet, Hz. Havva için bakın neler demiş
Yıllar önce seslendirdiği "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının sözleri nedeniyle linç edilen Sezen Aksu'ya sosyal medyadan tepki gösteren, Cübbeli Ahmet'in daha önceki bir vaazında Hz. Havva ile sarfettiği sözler sosyal medyayı karıştırdı.
Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu’nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkı Türkiye’de gündem oldu. Şarkıda geçen, “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri üzerinden başlayan tartışma tüm hızıyla devam ederken, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de sosyal medya hesabından Sezen Aksu'yu hedef alarak, "Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir." demişti.
Ancak Sezen Aksu'yu bu denli sert ifadelerle eleştiren Cübbeli Ahmet'in daha önce verdiği bir vaazda Hz. Havva için dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Cübbeli’nin “Havva anamız kocasına hıyanet etmiş oldu, evvelce o davrandı yemeğe. Bu yüzden Efendimiz, ‘Havva kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti’ buyurdu.” sözlerini sarf ettiği görüldü.
CÜBBELİ AHMET'İN SEZEN AKSU'YU HEDEF ALAN PAYLAŞIMLARI
"ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK’ ŞARKI SÖZLERİ
"Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"
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