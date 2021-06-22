Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Habertürk’ün eski spikeri Veyis Ateş’i şantajla suçlamasıyla başlayan skandallarda, yine Habertürk’le ilgili dikkat çekici bir bilgi ortaya çıktı.

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran

Korkmaz’ın, Ateş’e ait olduğu iddia edilen şantaj ses kaydını ilk dinlettiği isim olan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, firar eden işadamının kendisine ‘abla’ diye hitap etmesi nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’in sorularını yanıtlayan Sevilay Yılman, röportaj esnasında, medyanın gündemine oturan Sezgin Baran Korkmaz-Habertürk ilişkisine dair çok dikkat çekici bir bilgi verdi.

Yılman, Korkmaz’ın Habertürk binasını iki kez ziyaret ettiğini söyledi.

Yılman röportajının üçüncü dakikasında şu ifadeleri kullandı:

‘Sezgin Baran Korkmaz beni hayatında toplasan iki kere görmüştür, belki üç görmüştür. İkisi de ofisteydi benim, ziyarete geldiğinde. Yine bu ofiste ziyaretinde… Bir de zaten, tanıştığım yer, Zorlu AVM’de. Orada arkadaşlarımızla yemeğe gitmiştik, ayaküstü tanıştığımızda hemen abla abi…’

Yılman röportajın ilerleyen bölümlerinde de, ısrarla Şaban Sevinç’le gerçekleşen röportajını Habertürk binasındaki ofisinde yaptığını, hatta Veyis Ateş’in yan oda komşusu olduğunu anlatıyor. Habertürk binasının 10. katındaki ofisinin kapısının sürekli açık olduğunu belirtiyor.