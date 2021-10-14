SGK 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı

SGK, boğaz spreyleri, kas gevşetici kremler gibi 52 ilacı ödeme listesinden çıkarıyor. Yarından itibaren 52 ilacın ücreti yurttaşın cebinden çıkacak

SGK, 8 Eylül 2021 tarihinde aralarında kas gevşetici, ağrı kesici gibi ilaçların bulunduğu 52 ilacı ödeme kapsamından çıkardığını duyurmuştu. Bu uygulama yarından itibaren (15 Ekim) başlıyor.

Geri ödeme listesinde çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, yurttaşların pandemi döneminde en çok kullandığı ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkartırken ağrılarında kullanılan diş jellerinin bile bulunduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Bu uygulama yarından itibaren başlıyor” dedi.

Saydan, SGK’nin bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak alım gücü düşük olan yurttaşların birçoğunun ilaca ulaşmasını zorlaştırdığını belirterek açıklamasında şunlara yer verdi:

“SGK yarından (15 Ekim) sonra 52 ilacı geri ödemeyecek ve 147 ilacı da on günde 1’er kutu olacak şekilde ve kurumun belirleyeceği sabit bir fiyattan ödeyeceği için vatandaşın ilaca ödeyeceği, vereceği fiyat farkı da daha çok olacak. Ayrıca eşdeğer fiyat referans bandı farkları ise yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi. Böylece eşdeğer ilaçlardan alınacak farklar yüzde 5 oranında artmış oluyor. Eşdeğer ilacın referans bandının yüzde 5’e çekilmesiyle de vatandaşın cebinden çıkacak fiyat farkı fazlalaşmış olacak."

YURTTAŞIN İLACA ULAŞIMI ENGELLENİYOR

"TEİS olarak, sağlık harcamalarının bir gider kalemi olmadığını, halk sağlığına yapılan bir yatırım olduğunu bu çerçevede de ilaç harcamalarında tasarrufun geri ödeme listelerinden ilaçların çıkarılmasıyla olmayacağını ve bu yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diyen Saydan, şu ifadelere değindi:

"Eczane eczacılarının sendikası olarak bu düzenlemenin bir başlangıç olduğunu başka ilaç gruplarının da yavaş yavaş ödeme kapsamından çıkacağını düşünüyoruz. Bu şekilde olan kısıtlama asla tasarruf getirmeyecek, sağlık sistemini hastaların defalarca kullanması suretiyle beklenenin aksine başvuru sayısında ve sağlık harcamalarında artışa neden olacaktır. Nihayetinde ise vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak."

PAHALI İLACA GÖÇ OLACAK

"Kurum olarak önceki senelerde bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş olup, uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu görülmüştür. Bu yeni ödenmeyecek listesinde yer alan 52 ilaç da pahalı olmayan, birinci ve ikinci kademede fiyatlandırılan ilaçlar olup denenmiş bir yöntemin tekrarında kamunun yararı olmadığını bir kez daha belirtmek istiyoruz."