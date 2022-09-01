SGK'dan A'dan Z'ye tüm sağlık hizmetlerine dev zam

Türkiye sonbaharın ilk günü olan 1 Eylül'e de dev zamlarla girdi. Önce elektrik ve doğalgaz şimdi de sağlık hizmetleri. SGK, tüm sağlık hizmetlerine yüzde 40 zam yaptı.

Sağlıkta düzenleme beklenirken Resmi Gazete’nin 25 Ağustos’taki mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişikliğe göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşmalı kurumlardan satın aldığı operasyon ve özellikli işlemlerde yaklaşık yüzde 40 oranında artış yaptı.

Yapılan değişikliği ayrıntılarını Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Körükmez'e anlatan İzmir Tabip Odası Üyesi Dr. Ergün Demir, “Vatandaşın parası varsa ya da borç para bulduysa özel hastanelere yöneliyor. Özel hastaneye gittiğinde SGK’nin belirlediği fiyatın iki katını ilave ödemek zorunda kalıyor. Burada iki sorun karşımıza çıkıyor. Birincisi; özel sağlık kuruluşları yüzde 200’ün üzerinde ilave ücreti alıyorlar. Daha çok cerrahi işlemlerde olmak üzere kayıt dışı olarak elden ödeme şeklinde uygulamalar çok hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Denetim yok. Yanı 100 TL’lik işlem için 200 TL’lik işlem ücreti alması gerekiyor ancak 500-600 TL isteye hastaneler var. İkinci bir olay ise, ilave ücret alınmaması gereken hastalıklar vardır. Kanser gibi, yoğun bakım gibi... Bunlardan da ilave ücret alınıyor. Böyle olunca da hasta sahipleri çok büyük sıkıntı yaşıyorlar” dedi.

"YURTTAŞ YÜZDE 240 ÖDEYECEK"

Yapılan yüzde 40’lık zammın doğuracak sorunları da aktaran Dr. Demir, “Tanıya dayalı işlemlere yüzde 40 zam yapıldı. Yanı SGK, özel sağlık kuruluşlarından aldığı sağlık işlemi için ödediği ücrete yüzde 40 zam yaptı. Yani özel sağlık kuruluşların SGK’ya kestiği fatura yüzde 40 artış oldu. Bunda sorun yok. Ancak özel hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar bu ücret artığı için yüzde 200’ün üzerine yüzde 40 daha ödeyecekler. Şöyle ki; safra kesesi ameliyatı 1500 TL iken özel hastane vatandaştan 3 bin TL alıyordu. Şimdi zamla 2100 liraya yükseldi. Yurttaşlar özel sağlık kuruluşlarında bu işlem için 4300 TL ödeyecek” diye konuştu.

“ÖZEL HASTANELER KAZANACAK”

Bu bedellerin arttırılmasının özellikle kamu üniversite ve devlet hastanelerinin yaşadığı finansal sıkıntıyı atlatabilme ve borçlarını ödeyebilme imkanı sağlayabileceği ifade eden Dr. Ergün Demir, “Ancak asıl kazanan; hem doğrudan SGK'den kaynak aktarımı hem de ‘sağlanan hasta-müşteri’den alacakları ilave ücretin artması ile özel hastaneler olacağı aşikardır” ifadelerini kullandı.

"HASTA VE HASTA YAKINLARI KREDİ ÇEKİYOR"

Fiyat artışlarıyla beraber yurttaşların daha da zorlanacağını söyleyen Dr. Ergün Demir, “Şimdi şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Kamu hastanelerinde muayene ve ameliyat randevusu alınamaması önemli bir sorundur. Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşması için kamu sağlık kuruluşlarından randevu almaları sağlanmalı. Yoksa özel hastaneye müracaat edebilmeleri için elindeki avcundakini satmak, kredi çekmek veya borç bulmak zorunda kalıyorlar. Özellikle de emekliler için büyük problem. Randevu alamıyorlar” ifadelerini kullandı.

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