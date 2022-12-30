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SGK'dan borçlanma başvuruları için ek mesai kararı

SGK'dan borçlanma başvuruları için ek mesai kararı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlanma başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle SGK merkezlerinin 31 Aralık Cumartesi günü açık olacağını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. " denildi.

Etiketler SGK borçlanma emeklililk eyt
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