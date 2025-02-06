Sicas'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
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Sivas'ta park halindeki TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında E-80 yolu Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde meydana geldi. Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan V.A. yönetimindeki ait yolcu otobüsü, park halinde bulunan bir TIR’a arkadan çarptı.
Kazada şoför ve otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Otobüs şoförü V.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
DHA
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