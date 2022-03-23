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Şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: Mahkeme kararını verdi

Şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: Mahkeme kararını verdi

Adana'da eşini şiddet uyguduladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten E. için karar verildi.

Adana'da geçtiğimiz yıl yaşanan bir olay Türkiye'nin gündeminde ön sıralarda yer almış, uzun süre konuşulmuştu. Eşi Öznur Gülten E.'na şiddet uygulayan Osman E., aralarında yaşanan bir tartışma sırasında eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Mahkeme tarafından tutuklanan Öznur Gülten E. davasında karar verildi. Öznur Gülten E. ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde gerçekleşmesi’ nedeniyle ceza almayarak serbest bırakıldı. E. tahliye sonrası "Adalet yerini buldu" açıklamasında bulundu.

Olay, 19 Ekim 2021'de Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam evde alkol kullanan Osman E. ile eşi Öznur Gülten E. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman E., eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten E., eşini bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Osman E.’nı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Osman E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk annesi Öznur Gülten E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

 TAHLİYE EDİLDİ
Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Öznur Gülten E., Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan E., 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya E.’nın şikayetçi olmadığı Öznur Gülten E.’na ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Öznur Gülten E., tahliye edildi.

 ‘ADALET YERİNİ BULDU’
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 aydır bulunduğu Kozan M Tipi Cezaevi'nden çıkan E.'nı, kapıda çocukları ve akrabaları karşılandı. Çocuklarına sarılarak gözyaşı döken E., adalete güvendiğini belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi. 

Etiketler şiddet
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