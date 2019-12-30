Şiddetli rüzgarda iskele koptu ! Yol trafiğe kapatıldı...

Avcılar’da dış cephe yapılması için binaya sabitlenen 15 metrelik iskelenin bağlantıları koptu. Bağlantıları kopan iskeleye müdahale için cadde trafiğe kapatılırken, rüzgarda adeta yaprak gibi sallanan iskele kameralar tarafından kaydedildi.

Şiddetli rüzgar uyarılarının ardından kent genelinde birçok noktada olumsuzluk yaşandı. Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın dış cephe işlemleri için kurulan iskelenin bağlantı noktaları koptu.

YAPRAK GİBİ SALLANDI

Kopan bağlantı noktaları nedeniyle iskele rüzgarda adeta yaprak gibi sallandı. Olayı gören vatandaşlar belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sallanan iskeleyi sabitleyerek sallanmasını engelledi.

İskelenin kontrollü olarak söküleceği öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekipler tarafından cadde trafiğe kapatıldı.

15 metre yükseklikteki kilolarca ağırlıktaki demir iskelenin yaprak gibi sallanması ise kameralar tarafından kaydedildi.

CAM YAYANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Öte yandan şiddetli fırtına Avcılar'da bir iş hanındaki cam bir yayanın üzerine düşerek yaralanmasına, bir ağacın da devrilmesine neden oldu.

Araç trafiğine kapalı Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki işyerinin penceresinden rüzgarın etkisi ile cam parçası koptu. Güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülenen olayda, cam parçası yoldan geçen yaşlı bir kişinin üzerine düşerek onu yaraladı.



Yaşlı adam, çevredekilerin yardımı ile yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Baş ve göğsünden yaralandığı belirlenen adam yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

AĞAÇ DEVRİLDİ

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Kuzu Sokak'ta da şiddetli rüzgarın etkisi ile bir ağaç yola doğru devrildi. İhbar üzerine sevk edilen 112 itfaiye ekipleri, ağacı testere ile parçalayarak yolu trafiğe açtı.

Sokakta oturanlar büyük gürültü ile devrilen ağaç nedeniyle korktuklarını, elektrik kablolarının alçaktan geçmesinin de tehlike oluşturduğunu söyledi.