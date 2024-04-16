Sigara içmek için balkona çıkıp mahsur kaldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde evinin balkonunda sigara içen bir genç kız, balkonun kapısının kapanmasıyla içeride mahsur kaldı.

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, lüks bir sitede yaşayan 23 yaşındaki İrem Ö., evde tek başına olduğu esnada sigara içmek için balkona çıktı.

KAPIYI AÇAMAYINCA...

Genç kız sigarasını içtikten sonra eve girmek için balkonun kapısını açmak istedi ancak kilitli kaldı. Denemelerine rağmen kapıyı açamayan genç kız, kurtarılmak için cep telefonundan itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

SİGARA İÇMEK İÇİN ÇIKMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan genç kızın ihbarı yapan kişi olduğunu anlayınca şaşırdı. Hemen harekete geçen ekipleri, merdiven aracı yardımıyla genç kızın olduğu balkona ulaştı. Ardından da genç kız, kask giydirdikten sonra sepete alınarak aşağıya indirildi.

KENDİ HALİNE GÜLDÜ

Genç kızın kontrolleri yapıldıktan sonra da kaskı çıkartıldı. Aşağıda ekiplerle konuşan İrem Ö., o anları anlatırken kendi haline gülmesi renkli görüntüler oluşturdu. Genç kız ardından polis otosuna bindirilerek evine götürüldü. Yaşananlar ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansıdı.