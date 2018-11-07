Sil baştan... Komisyondaki tartışmalı madde için flaş karar !

KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren madde komisyonda yeniden görüşülüyor.

TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun dün geceki mesaisinde tartışmalar arasında aynen kabul edilen sağlık torba yasa teklifinin 5. maddesi için AK Parti'den bugün sürpriz bir adım geldi.

AK Parti, muhalefet önergelerinin okutup oylanmasının ardından aynen kabul edilen maddenin yeniden görüşülmesi için tekriri müzakere önergesi verdi

Kabul edilen önergenin ardından komisyon başkanı dün gece maddeyle ilgili söz alamayan milletvekillerine sırayla söz veriyor. Bu arada CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın "iki cümle..." diyerek kısa konuşmasını talep etmesine tepki göstererek "Siz benim babam mısınız? Ne demek iki cümle. Sizi protesto ediyorum ve komisyonu terk ediyorum" diyerek salonu terk etti.

Yeniden müzakereye açılan madde, KHK ile kamudan ihraç edilen veya güvenlik soruşturması sonucu göreve başlatılmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunmayan özel sağlık kuruluşlarında veya muayehanelerde çalışabileceğini düzenliyor.