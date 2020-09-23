''Silahlanan dernekler'' için ifadeye çağrılan Cübbeli'den yeni açıklama

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaklaşık 1 yıl önce Habertürk TV'de katıldığı bir programda, bu ay içinde de CNN Türk'te katıldığı bir programda Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığını iddia etmişti.

Öte yandan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaptığı görüşmeyi anlatmış ve Cübbeli Ahmet'in, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" ifadesini arkasında durduğunu ve savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek 150 isim vermeye hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı.

İddia üzerine tartışmalar sürerken Ünlü, Habertürk'te yayınlanan Kübra Par ile açık ve Net programına mesaj gönderdi.

Ünlü, mesajında tarikat ve cemaatlerin değil Selefi derneklerin silahlandığını söylediğini vurguladı. Ünlü, Terörle Mücadele'nin ifadesini alacağını da sözlerine ekledi.

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün mesajı şöyle oldu:

Ben cemaatler ve tarikatlar silahlanıyor demedim. Selefi dernekler silahlanıyor dedim. Ama din karşıtı bazı yayın organları kasıtlı olarak bazı cemaatler ve tarikatlare çevirdiler.

Ben tarikat lideri değilim, şeyh değilim. Yalnzıca müridim. Yalnızca Mahmut Efendi'ye bağlıyım.

Terörle mücadele bilgime başvuracak. Günü ve saati de güvenlik açısından veriyorum. Önümüzdeki günlerde bilgimize başvuracaklar.