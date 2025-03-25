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  3. Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama

Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane’de destek çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Tutuklanarak Silivri'deki Marmara cezaevine konulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı olarak ilan edilen İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. 

Özel, görüşmenin ardından şu açıklamalarda bulundu: 

Maalesef Silivri'deyiz. 2025 yılındayız. Son seçimlerin birinci partisiyiz. Dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu, Resul Emrah Şahan'ı, Murat Çalık'ı ve Gezi tutuklularını ziyaret ettik.

'Ekrem İmamoğlu'nu yenemeyeceğim, o zaman kurtulacağım'. O kadar kolay sandılar. Saraçhane'yi hesap edemediler. Şimdi bütün dünya basını peşinizde. Bunu ben yapmadım. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı rezalete milletin tepkisi!

Vatandaş, sandıktan çıkana sahip çıktı. Hasetlikten çatlayan Erdoğan'a söylüyorum. O fotoğraf tarihte kaldı. Kaydedip kaydedip bitiremediğin, kotalarla üye yaptırdın. Kaydı bile olmayan sandıklara koşa koşa gitti bu insanlar. Demokrasi devrimi, Tayyip Bey'in antidemokratik düzenini ayaklar altına almıştır. Kendi seçmenini mahçup etmiştir. AKP'li seçmenlerin de utandığını biliyorum. Bu bayram AKP'li ve MHP'li seçmen ile bayramlaşmaya geliyoruz. Şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz. Bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Gözü ne kadar dönerse dönsün, millete döneceğiz. 

 

Etiketler özgür özel CHP ekrem imamoğlu silivri marmara cezaevi
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